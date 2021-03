Un «pranzo di famiglia» mondiale con Massimo Bottura (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiama World’s Biggest Family Meal: è un movimento internazionale nato per dare supporto mentale, sociale e finanziario ai ristoranti e alle comunità in ginocchio per la pandemia, ed è anche il primo «pranzo di famiglia» virtuale e mondiale a cui tutti possiamo partecipare per fare la nostra parte. Si terrà il 15 marzo, alle 21, e con noi seduti a tavola ci saranno più di mille chef di tutto il mondo, cominciando dal migliore, Massimo Bottura. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiama World’s Biggest Family Meal: è un movimento internazionale nato per dare supporto mentale, sociale e finanziario ai ristoranti e alle comunità in ginocchio per la pandemia, ed è anche il primo «pranzo di famiglia» virtuale e mondiale a cui tutti possiamo partecipare per fare la nostra parte. Si terrà il 15 marzo, alle 21, e con noi seduti a tavola ci saranno più di mille chef di tutto il mondo, cominciando dal migliore, Massimo Bottura.

