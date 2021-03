Traffico Roma del 13-03-2021 ore 12:30 (Di sabato 13 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Roma Nord molto trafficata la via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro ma soprattutto da via due punti fino alla Giustiniana in direzione La Storta a Centocelle rallentamenti per incidente sulla Casilina all’altezza di Viale della Primavera sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti tra Ardeatine e Romanina mentre in interna si rallenta tra Appia Ardeatina e dalla Laurentina la Pontina code sulla Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia sempre chiuso viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane aNord molto trafficata la via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro ma soprattutto da via due punti fino alla Giustiniana in direzione La Storta a Centocelle rallentamenti per incidente sulla Casilina all’altezza di Viale della Primavera sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti tra Ardeatine enina mentre in interna si rallenta tra Appia Ardeatina e dalla Laurentina la Pontina code sulla Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia sempre chiuso viale Trastevere per lavori di potatura tra Piazza ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - giuliomagnifico : Anche nel 2020 Roma è la città più congestionata dal traffico in Italia, la 18esima al mondo. via /r/italy - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code tra Roma-Fiumicino e via del Mare > Esterna #Luceverde #Lazio - antlan1 : a Roma , un traffico che neanche sotto Natale . #13Marzo -