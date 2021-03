Test Barhain, day 2: risorge la Mercedes con Bottas (Di sabato 13 marzo 2021) L’abbiamo data per spacciata troppo presto, la Mercedes. E’ bastata una sessione, come quella del day 2 del Test del Barhain, con condizioni migliori, per rimettere a posto le gerarchie. Valtteri Bottas conclude la seconda giornata di prove sulla pista di Sakhir con il miglior tempo, mostrando quello che forse è il vero stato di forma del team campione del mondo. Più indietro sia Lewis Hamilton, apparso nervoso e non a suo agio, che le Ferrari. Rientro positivo per Fernando Alonso, che oggi compie i primi giri sulla Alpine. Tra le sorprese l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, mentre la Red Bull si nasconde. Test Barhain day 1: Verstappen al top Come vanno i Test in Barhain nel day 2? Al mattino il più veloce è Daniel Ricciardo con la McLaren, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) L’abbiamo data per spacciata troppo presto, la. E’ bastata una sessione, come quella del day 2 deldel, con condizioni migliori, per rimettere a posto le gerarchie. Valttericonclude la seconda giornata di prove sulla pista di Sakhir con il miglior tempo, mostrando quello che forse è il vero stato di forma del team campione del mondo. Più indietro sia Lewis Hamilton, apparso nervoso e non a suo agio, che le Ferrari. Rientro positivo per Fernando Alonso, che oggi compie i primi giri sulla Alpine. Tra le sorprese l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, mentre la Red Bull si nasconde.day 1: Verstappen al top Come vanno iinnel day 2? Al mattino il più veloce è Daniel Ricciardo con la McLaren, ...

