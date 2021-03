Sci alpino, Shiffrin comanda ad Are davanti a Liensberger. Vlhova sbaglia e deve rimontare (Di sabato 13 marzo 2021) Clamoroso ad Are! Nella prima manche del secondo slalom sul pendio svedese Mikaela Shiffrin guida la classifica, ma a far notizia è l’incredibile errore dopo poche porte di Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso ventisettesima a quasi tre secondi (+2.95) dall’americana ed ora è obbligata ad una rimonta incredibile per guadagnare il maggior numero di punti in chiave classifica generale e di specialità. Una prima manche che si è messa malissimo per Vlhova, visto che le sue due principali rivali nella classifica di slalom sono prima e seconda. Infatti Shiffrin comanda con 19 centesimi sull’austriaca Katharina Liensberger, con un duello per la vittoria davvero avvincente. Terzo posto per la tedesca Lena Duerr (+0.68), che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+0.92) e l’americana Paula ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Clamoroso ad Are! Nella prima manche del secondo slalom sul pendio svedese Mikaelaguida la classifica, ma a far notizia è l’incredibile errore dopo poche porte di Petra. La slovacca ha chiuso ventisettesima a quasi tre secondi (+2.95) dall’americana ed ora è obbligata ad una rimonta incredibile per guadagnare il maggior numero di punti in chiave classifica generale e di specialità. Una prima manche che si è messa malissimo per, visto che le sue due principali rivali nella classifica di slalom sono prima e seconda. Infatticon 19 centesimi sull’austriaca Katharina, con un duello per la vittoria davvero avvincente. Terzo posto per la tedesca Lena Duerr (+0.68), che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+0.92) e l’americana Paula ...

