Ronaldo via, i due scambio che stuzzicano la Juventus (Di sabato 13 marzo 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da decidere, tre le possibili pretendenti europee, due gli scambio che stuzzicano la Juventus Cosa farà Cristiano Ronaldo? La prima stagione vestirà ancora la maglia della Juventus o deciderà di andare via. L’idea di lasciare l’Italia è tornata d’attualità dopo il terzo fallimento Champions e i segnali in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 marzo 2021) Il futuro di Cristianoè ancora da decidere, tre le possibili pretendenti europee, due glichelaCosa farà Cristiano? La prima stagione vestirà ancora la maglia dellao deciderà di andare via. L’idea di lasciare l’Italia è tornata d’attualità dopo il terzo fallimento Champions e i segnali in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Ronaldo in panchina per recuperare uno stato di stanchezza (via @romeoagresti) è indicativo delle difficoltà della… - MondoBN : MAURO: “Ronaldo? Se va via sarà meglio per tutti” - gilnar76 : Llorente spazza via le ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - acafaro65 : RT @junews24com: Llorente spazza via le critiche: «Sono pazzi quelli che discutono Cristiano Ronaldo» - - junews24com : Llorente spazza via le critiche: «Sono pazzi quelli che discutono Cristiano Ronaldo» - -