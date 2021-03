Raul Casadei è morto. Aveva 83 anni (Di sabato 13 marzo 2021) E’ morto, all’ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il ‘re del liscio’. Casadei Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) E’, all’ospedale di Cesena, Raoul, musicista noto per essere il ‘re del liscio’.83ed era ricoverato dal 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed èin mattinata

Advertising

TgLa7 : #Covid: e' morto Raul Casadei, il re del liscio. Era ricoverato all'ospedale Bufalini da qualche giorno - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - HuffPostItalia : Raul Casadei è morto. Aveva 83 anni - InAttesaDeCapi : Ma Raul, quello che giocava nel Real? Perché Casadei se chiamava Raoul. Non Raul. - maivenerdi : RT @effetronky: La simpatia della gente romagnola, la passione per la musica e per il ballo Raul Casadei ha rappresentato tutto questo con… -