Premier League, Zaha non si inginocchia: "Ormai è una routine e continuiamo a ricevere offese" Wilfried Zaha è diventato il primo giocatore della Premier League 2020/2021 a non inginocchiarsi prima del fischio d'inizio di una partita. L'attaccante del Crystal Palace, a lungo fuori per infortunio, ha così mantenuto la promessa fatta ed ha spiegato la sua scelta dopo la partita. "Sento che inginocchiarsi Ormai è parte di una routine, non importa se mi inginocchio o no perchè continuiamo a ricevere abusi razzisti. Rispetto chi lotta per questi cambiamenti che devono avvenire dietro le quinte della Premier League e rispetto i miei compagni che vogliono inginocchiarsi."

Zaha mantiene la promessa: non si inginocchia prima del match Lo aveva promesso ed è stato di parola. Wilfried Zaha è stato il primo calciatore della Premier League a non inginocchiarsi prima di una partita come gesto antirazzista. Una decisione annunciata tempo fa, quando aveva dichiarato: 'Non c'è decisione buona o cattiva, ma sento che ...

Premier League, Zaha non si inginocchia: "Ormai è una routine e continuiamo a ricevere offese" Premier League, Crystal Palace-West Bromwich: Wilfried Zaha non si inginocchia prima del match. "Ormai è un gesto di routine"

