Pasta | i segreti di una cottura perfetta

La Pasta si è confermata comfort food d'eccellenza degli italiani anche nel momento più buio: durante il 2020, infatti, nelle nostre dispense sono entrate oltre 50 milioni di confezioni di Pasta in più, con punte negli acquisti di circa il +40% proprio a marzo e del +10% tra ottobre e novembre (elaborazione Unione Italiana Food su dati IRI). Nell'arco dell'ultimo anno risulta anche che un italiano su tre abbia sperimentato nuove ricette (dati Doxa), e che spaghetti e rigatoni abbiano trionfato sui social, con quasi 270mila citazioni negli ultimi 6 mesi su Facebook, Twitter e Instagram. Per approfondire un tema nazionale così amato, i Pastai italiani di Unione Italiana Food hanno deciso quindi di lanciare #PastaDiscovery, ciclo di appuntamenti virtuali sull'ABC della Pasta sui canali social di ...

