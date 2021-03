Milan-Napoli, Pioli: “Scudetto? Dobbiamo vincere tutte le partite” | News (Di sabato 13 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ecco un estratto della conferenza stampa pre Milan-Napoli di Pioli: l'allenatore ha parlato della lotta Scudetto e non solo Milan-Napoli, Pioli: “Scudetto? Dobbiamo vincere tutte le partite” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Ecco un estratto della conferenza stampa predi: l'allenatore ha parlato della lottae non solo: “lePianeta

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : Le ultime dall'infermeria e non solo, #Pioli presenta #MilanNapoli - infoitsport : Napoli, Gattuso perde altri pezzi in vista del Milan: Rrahmani va ko, anche Manolas e Lozano out - infoitsport : Napoli, anche Manolas salta il Milan: scelto il sostituto in difesa -