Mihajlovic: “Con la PlayStation il cervello non riposa e cala l’attenzione” (Di sabato 13 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, soffermandosi sull’impatto della tecnologia sui giocatori. I ragazzi di oggi scrivono senza guardare, io ci metto un sacco di tempo per comporre un messaggio. Bisogna adattarsi, certo, ma anche fargli capire che quando è troppo è troppo, soprattutto perché poi manca comunicazione quando siamo insieme. Dopo una partita se vai a ballare non si stanco, ma ti liberi dal punto di vista mentale. Con la PlayStation invece il cervello non riposa e cala l’attenzione: se lo si fa prima di giocare le energie sono finite. Con questo non dico che non vada fatto ma con dei limiti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria, soffermandosi sull’impatto della tecnologia sui giocatori. I ragazzi di oggi scrivono senza guardare, io ci metto un sacco di tempo per comporre un messaggio. Bisogna adattarsi, certo, ma anche fargli capire che quando è troppo è troppo, soprattutto perché poi manca comunicazione quando siamo insieme. Dopo una partita se vai a ballare non si stanco, ma ti liberi dal punto di vista mentale. Con lainvece ilnon: se lo si fa prima di giocare le energie sono finite. Con questo non dico che non vada fatto ma con dei limiti. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Mihajlovic: “Con la PlayStation il cervello non riposa e cala l’attenzione” L’allenatore del Bologna in conferenza:… - GoalItalia : Barrow e le differenze tra Gasperini e Mihajlovic: 'Gasp è duro, con Sinisa parlo tanto' ?? - MCalcioNews : Barrow: 'Gasperini non mi capiva, con Mihajlovic è diverso, parliamo tanto anche se si arrabbia molto'… - ibrielimovic : con mihajlovic saremmo già salvi - TuttoBolognaWeb : Repubblica - Soriano come Baggio: la classe dell'ex per Mihajlovic - -