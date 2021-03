LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: corsa sul Col de la Sigale (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Anthony Perez transita per primo anche sul Col de la Sigale. 12.35 Un chilometro al GPM, i fuggitivi hanno 1’50” sul gruppo maglia gialla. 12.32 Ripassiamo la composizione del gruppo di testa: 1?3? < 1? < 100km L’échappée/The breakaway:@NPowless@Andrey Amador@LaurensDePlus@AlexeyLutsenko3@JulienBernard17@KennyElissonde@DeGendtThomas@Sammmy Be@cattamat@PerezAnthony1@iamdlax@dylan teuns@maedergino#ParisNice pic.twitter.com/MyhwFn27ih — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2021 12.29 Il Col de la Sigale non sembra fare eccessiva selezione, i tredici fuggitivi collaborano. 12.27 Ben poche speranze ormai per Mads Pedersen, rimasto a 40” dalla fuga. 12.23 Fra pochi metri inizierà la seconda salita di giornata, il Col de la Sigale (6.6 chilometri al ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Anthony Perez transita per primo anche sul Col de la. 12.35 Un chilometro al GPM, i fuggitivi hanno 1’50” sul gruppo maglia gialla. 12.32 Ripassiamo la composizione del gruppo di testa: 1?3? < 1? < 100km L’échappée/The breakaway:@NPowless@Andrey Amador@LaurensDePlus@AlexeyLutsenko3@JulienBernard17@KennyElissonde@DeGendtThomas@Sammmy Be@cattamat@PerezAnthony1@iamdlax@dylan teuns@maedergino#ParisNice pic.twitter.com/MyhwFn27ih — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2021 12.29 Il Col de lanon sembra fare eccessiva selezione, i tredici fuggitivi collaborano. 12.27 Ben poche speranze ormai per Mads Pedersen, rimasto a 40” dalla fuga. 12.23 Fra pochi metri inizierà la seconda salita di giornata, il Col de la(6.6 chilometri al ...

