LIVE – Monopoli-Avellino 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare, vogliono proseguire lapositiva per provare ad agganciare la zona playoff; i campani, dal canto loro, arrivano da sei successi consecutivi e non hanno affatto intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Satalino; Viteritti, Biggio, Bizzotto, Vignati; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Liviero; Starita, ...

Catanzaro - Virtus Francavilla: IN CORSO Monopoli-Avellino: IN CORSO Ternana - Bari: IN CORSO Potenza - Vibonese: ore 17.30 Paganese - Palermo: ore 20.00 Domenica 14 marzo Avellino – L'Avellino va a caccia del tredicesimo risultato utile consecutivo. La truppa irpina, orfana del tecnico Piero Braglia, è attesa dall'esame Monopoli in trasferta.