LIVE Inghilterra-Francia 13-17, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: controsorpasso francese con una meta straordinaria! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? rugby di qualità in questi primi 35 minuti di gioco. Entrambe le squadre si stanno affrontando su ritmiche eccezionali e con una qualità rara. Ne sta venendo fuori una partita estremamente avvincente. 34? Incrementa la Francia con la trasformazione di Jalibert! 17-13. 33? Lancio dalla rimessa laterale spettacolare che va a trovare Dupont: drop perfetto verso Jalibert che finta la corsa e poi serve Penaud che la porta fino in fondo. 32? meta SPLENDIDA DI PENAUD! Francia CHE TORNA DAVANTI! 15-13. 32? Francia che può tornare a giocare nella metà campo avversaria grazie ad un ottimo tamponamento di Dulin. 30? Jalibert centra i pali e accorcia: 13-10. 29? Slade evita la meta! Il n.13 inglese schiaffeggia il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36?di qualità in questi primi 35 minuti di gioco. Entrambe le squadre si stanno affrontando su ritmiche eccezionali e con una qualità rara. Ne sta venendo fuori una partita estremamente avvincente. 34? Incrementa lacon la trasformazione di Jalibert! 17-13. 33? Lancio dalla rimessa laterale spettacolare che va a trovare Dupont: drop perfetto verso Jalibert che finta la corsa e poi serve Penaud che la porta fino in fondo. 32?SPLENDIDA DI PENAUD!CHE TORNA DAVANTI! 15-13. 32?che può tornare a giocare nella metà campo avversaria grazie ad un ottimo tamponamento di Dulin. 30? Jalibert centra i pali e accorcia: 13-10. 29? Slade evita la! Il n.13 inglese schiaffeggia il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia 7-7 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: botta e risposta Dupont-Watson - #Inghilterra-Francia… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - #Inghilterra-Francia… - infoitsport : LIVE Inghilterra-Francia, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - infoitsport : LIVE Inghilterra-Francia | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | trasferta delicata per i Galletti - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Francia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trasferta delicata per i Galletti - #Inghilterra-Francia… -