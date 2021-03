LIVE – Catania-Teramo, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 13 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Catania-Teramo, match valevole per la trentesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, tornati al successo nell’ultimo turno contro il Bisceglie, vogliono trovare continuità di risultati per avvicinarsi al terzo posto; gli abruzzesi, dal canto loro, arrivano da due pareggi ed una vittoria e sperano di cogliere preziosi punti playoff anche in Sicilia. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Catania-Teramo Ore 12:30 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata delC di. I padroni di casa, tornati al successo nell’ultimo turno contro il Bisceglie, vogliono trovare continuità di risultati per avvicinarsi al terzo posto; gli abruzzesi, dal canto loro, arrivano da due pareggi ed una vittoria e sperano di cogliere preziosi punti playoff anche in Sicilia. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 12:30 SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Catania Catania - Teramo diretta e streaming, dove vedere il match oggi La partita Catania - Teramo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Primafila (numero 252 del satellite). Il match sarà inoltre trasmesso in diretta live streaming dalla ...

Serie C Eleven Sports, 30a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro ...possono anche scegliere di guardare le partite in pay - per - view con Sky e la piattaforma live ...30 Serie C 30a Giornata Girone C: Catania vs Teramo (diretta) Telecronaca: Stefano Auteri ore 15:00 ...

