Lazio, a Formello la ripresa degli allenamenti: differenziato per un titolare (Di sabato 13 marzo 2021) La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello, in vista della gara contro il Bayern Monaco. Seduta differenziata per Manuel Lazzari La Lazio si è ritrovata questa mattina sul campo di Formello, per la ripresa degli allenamenti. Dopo l'iniziale riscaldamento atletico, il gruppo è stato diviso in due per un torello di squadra. Prima di concludere la sessione, Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tecnico incentrato sul pallone: lanci, cross e tiri in porta. Seduta differenziata, invece, per Manuel Lazzari che sta smaltendo il trauma elongativo al polpaccio con netti miglioramenti. IL REPORTO COMPLETO SU LazioNEWS24.

