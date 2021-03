L' appello di Galli | ' La terza ondata farà molti morti | ora serve solo vaccinare'

(Di sabato 13 marzo 2021) Come tutti quelli che dicono la verità è finito nel mirino degli hater, dei negazionisti e della destra sovranista e nemica della scienza. ". Soprattutto in questo ...

Ultime Notizie dalla rete : appello Galli

Globalist.it

La vicenda del ritiro del lotto AstraZeneca non deve, secondo, farci perdere di vista questo: "il vaccino AstraZeneca ha dato comunque una prestazione più che sufficiente per garantire una ..."I tecnici di laboratorio dell'ospedale di Empoli - affermano Giovannied Andrea Ulmi, Consiglieri regionali della Lega, unitamente ad Andrea Picchielli, Consigliere ...sorda ad ogni loro...Il responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: "Per evitare le chiusure che sono dolorose serve vaccinare molte persone. E abbiamo bisogno di tutte le armi disponibili".Scenario A. Arrivano i vaccini promessi. Il generale Figliuolo fa miracoli, e riesce a far vaccinare il 70% della popolazione entro l’estate. Pochi si spaventano per i casi di reazione ...