La crostata di visciole e ricotta di Angela Sepe: la ricetta (Di sabato 13 marzo 2021) Torna a cucinare per Domani è domenica la seguitissima Angelica Sepe che nella puntata del 13 marzo 2021 ci propone la ricetta della crostata con le visciole, il dolce che è stato dedicato a Pino Insegno, ospite di questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 2. La crostata di visciole è un dolce romano che affonda le sue radici nel Settecento, quando a Roma era forte la presenza delle comunità ebraiche. Le visciole, per chi non lo sapesse, sono molto simili alle ciliegie perché fanno parte della stessa famiglia di frutti, ma il sapore è molto diverso: le visciole sono acidule, mentre le ciliegie sono più dolci. In passato la visciola era l’ingrediente prediletto per la preparazione della marmellata. La ricetta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 marzo 2021) Torna a cucinare per Domani è domenica la seguitissima Angelicache nella puntata del 13 marzo 2021 ci propone ladellacon le, il dolce che è stato dedicato a Pino Insegno, ospite di questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 2. Ladiè un dolce romano che affonda le sue radici nel Settecento, quando a Roma era forte la presenza delle comunità ebraiche. Le, per chi non lo sapesse, sono molto simili alle ciliegie perché fanno parte della stessa famiglia di frutti, ma il sapore è molto diverso: lesono acidule, mentre le ciliegie sono più dolci. In passato la visciola era l’ingrediente prediletto per la preparazione della marmellata. Laper ...

Advertising

leon_patrizia : RT @gamberoblu: #Crostata di #visciole e #mandorle come fine pasto. #homeMade #SweetTreats #Cookingtime - rominaleone8 : RT @gamberoblu: #Crostata di #visciole e #mandorle come fine pasto. #homeMade #SweetTreats #Cookingtime - massimoalemann2 : RT @gamberoblu: #Crostata di #visciole e #mandorle come fine pasto. #homeMade #SweetTreats #Cookingtime - FoodHeaven17 : Crostata con ricotta e visciole: origini, curiosità e ricetta - leonard78258236 : RT @gamberoblu: #Crostata di #visciole e #mandorle come fine pasto. #homeMade #SweetTreats #Cookingtime -

Ultime Notizie dalla rete : crostata visciole Nuova apertura a Roma: NUMA AL CIRCO Ogni occasione sarà buona per concedersi un assaggio della Crostata di ricotte e visciole, della Sacher classica e della Torta di mele e cannella: alcune delle tante torte a vista disponibili nella ...

Apre una 'giostra gastronomica' a pochi passi dal Circo Massimo Ogni occasione sarà buona per concedersi un assaggio della Crostata di ricotte e visciole, della Sacher classica e della Torta di mele e cannella: alcune delle tante torte a vista disponibili nella ...

La crostata di visciole e ricotta di Angela Sepe: la ricetta Ultime Notizie Flash La crostata di visciole e ricotta di Angela Sepe: la ricetta Torna a cucinare per Domani è domenica la seguitissima Angelica Sepe che nella puntata del 13 marzo 2021 ci propone la ricetta della crostata con le visciole, il dolce che è stato dedicato a Pino Inse ...

Ogni occasione sarà buona per concedersi un assaggio delladi ricotte e, della Sacher classica e della Torta di mele e cannella: alcune delle tante torte a vista disponibili nella ...Ogni occasione sarà buona per concedersi un assaggio delladi ricotte e, della Sacher classica e della Torta di mele e cannella: alcune delle tante torte a vista disponibili nella ...Torna a cucinare per Domani è domenica la seguitissima Angelica Sepe che nella puntata del 13 marzo 2021 ci propone la ricetta della crostata con le visciole, il dolce che è stato dedicato a Pino Inse ...