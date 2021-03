Freestyle, Mondiali Aspen 2021: Ragettli e Gu trionfano nello slopestyle (Di sabato 13 marzo 2021) Si sono appena concluse le gare di slopestyle dei Mondiali di sci Freestyle 2021 in corso di svolgimento ad Aspen. Come al solito tanto spettacolo regalato dagli atleti. Purtroppo nessun azzurro tra i protagonisti visto che gli italiani sono stati eliminati nelle fasi di qualificazione. Fantastico Andry Ragettli che con una run praticamente perfetta proprio all’ultimo respiro porta a casa il titolo iridato. L’elvetico ha ottenuto con la sua ultima discesa 90.65 punti. Alle sue spalle lo statunitense Colby Stevenson che grazie ai suoi 89.55 punti era riuscito a rimanere in testa fino all’ultima run dello svizzero. In terza piazza l’altro atleta a stelle e strisce Alexander Hall (86.01). In campo femminile ha trionfato la cinese Ailing Eileen Gu che con una buonissima prima run ha ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Si sono appena concluse le gare dideidi sciin corso di svolgimento ad. Come al solito tanto spettacolo regalato dagli atleti. Purtroppo nessun azzurro tra i protagonisti visto che gli italiani sono stati eliminati nelle fasi di qualificazione. Fantastico Andryche con una run praticamente perfetta proprio all’ultimo respiro porta a casa il titolo iridato. L’elvetico ha ottenuto con la sua ultima discesa 90.65 punti. Alle sue spalle lo statunitense Colby Stevenson che grazie ai suoi 89.55 punti era riuscito a rimanere in testa fino all’ultima run dello svizzero. In terza piazza l’altro atleta a stelle e strisce Alexander Hall (86.01). In campo femminile ha trionfato la cinese Ailing Eileen Gu che con una buonissima prima run ha ...

