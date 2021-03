Feltri: “Non sanno vaccinarci e ci trattano come bambini. Draghi e Conte due carcerieri” (Di sabato 13 marzo 2021) Sferzante, come di consueto, Vittorio Feltri. Che non le manda a dire al professor Draghi. Scettico fin dall’esordio del governissimo di presunta ‘unità nazionale’ il direttore di Libero affida a Twitter le sue amare riflessioni sulle nuove restrizioni che fanno ripiombare l’Italia nel confinamento di un anno fa. Feltri: ci trattano come bambini dell’asilo “Siccome non sono capaci di comprare vaccini e di iniettarceli ci trattano come bambini dell’asilo e ci tengono segregati nel girello”. È il primo cinguettìo di Feltri. Poco dopo un nuovo attacco. Che mette alla berlina il ‘fantomatico’ nuovo passo del premier. Sul quale la grande stampa ha ricamato per giorni e giorni. “Vi prego ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 marzo 2021) Sferzante,di consueto, Vittorio. Che non le manda a dire al professor. Scettico fin dall’esordio del governissimo di presunta ‘unità nazionale’ il direttore di Libero affida a Twitter le sue amare riflessioni sulle nuove restrizioni che fanno ripiombare l’Italia nel confinamento di un anno fa.: cidell’asilo “Sicnon sono capaci di comprare vaccini e di iniettarceli cidell’asilo e ci tengono segregati nel girello”. È il primo cinguettìo di. Poco dopo un nuovo attacco. Che mette alla berlina il ‘fantomatico’ nuovo passo del premier. Sul quale la grande stampa ha ricamato per giorni e giorni. “Vi prego ...

