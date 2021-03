Elettra Lamborghini | “Il virus è str***o” | come sta la cantante

Advertising

ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - giuulsph : RT @believeinmusic_: Elettra Lamborghini ha affermato di aver preso il covid da una persona ben precisa e continua a fare frecciatine ed io… - BITCHYFit : Elettra Lamborghini: studiato un modo per averla a L’Isola dei Famosi nonostante la sua quarantena - sofsx2 : RT @believeinmusic_: Elettra Lamborghini ha affermato di aver preso il covid da una persona ben precisa e continua a fare frecciatine ed io… -

Il programma va in onda su Canale 5 in prima serata e sarà condotto da Ilary Blasi , in studio con lei gli opinionisti: Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. Inviato speciale in Honduras ...sarà presente alle prime due puntate dell' Isola dei Famosi 2021 anche se non potrà essere in studio. La cantante è positiva al covid e non potrà affiancare in studio la ...Elettra Lamborghini sui social aggiorna i seguaci riguardo alle sue condizioni: ecco come sta la nota cantante ...Oltre ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi ci sarà anche Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Un trio composto da personalità differenti ...