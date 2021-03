È morto Raoul Casadei (Di sabato 13 marzo 2021) È morto a 83 anni Raoul Casadei. Era stato ricoverato per Covid lo scorso 2 marzo. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso A morto a 83 anni Raoul Casadei, il re del liscio. L’artista era stato ricoverato il 2 marzo dopo essere risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sono progressivamente e rapidamente peggiorate fino al drammatico decesso avvenuto nella mattinata del 13 marzo che ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo. Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Èa 83 anni. Era stato ricoverato per Covid lo scorso 2 marzo. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso Aa 83 anni, il re del liscio. L’artista era stato ricoverato il 2 marzo dopo essere risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sono progressivamente e rapidamente peggiorate fino al drammatico decesso avvenuto nella mattinata del 13 marzo che ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo.

