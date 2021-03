Cosa dice il direttore dell'Aifa del vaccino AstraZeneca (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - “Le evidenze scientifiche parlano. Milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo, oltre 10 milioni solo nel Regno Unito, e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata, non pericolosi e ben noti”, come “febbre, emicrania, dolori muscolari”. Quindi, dice in un'intervista al Corriere della Sera Nicola Magrini, direttore di Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, “il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità”. Tant'è che “per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità col vaccino non è stato stabilito e sono ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - “Le evidenze scientifiche parlano. Milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo, oltre 10 milioni solo nel Regno Unito, e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata, non pericolosi e ben noti”, come “febbre, emicrania, dolori muscolari”. Quindi,in un'intervista al Corrierea Sera Nicola Magrini,di, l'agenzia italiana del farmaco, “ildiè sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità”. Tant'è che “per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità colnon è stato stabilito e sono ...

