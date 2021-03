C’è posta per te, Gemma Galgani delusa perchè sperava in un altro mittente. Ecco chi era il sogno della dama (Di sabato 13 marzo 2021) Entra in studio Gemma Galgani, l'ultima ad essere chiamata da Luciana Littizzetto per le sue consulenza. La regina di Uomini e Donne arriva raggiante e ammette: "Magari è qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa". Il pensiero non può non essere andato al suo George. L'attrice arriva al punto: "Gemma ma io ho visto i tuoi fidanzati, tu hai gli ormoni al contrario come i salmoni. Ma dove li trovi?" "Ma guarda la mia è un'età anagrafica, non corrisponde al mio spirito" Non poteva mancare, il racconto della storia tra Gemma e il suo Nicola, il suo pretendente di 26 anni: "Mi ha scritto delle lettere bellissime, prima della conoscenza". Le perplessità di Luciana Littizzetto non accennano a placarsi: "Ma quindi Gemma tu quanta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 13 marzo 2021) Entra in studio, l'ultima ad essere chiamata da Luciana Littizzetto per le sue consulenza. La regina di Uomini e Donne arriva raggiante e ammette: "Magari è qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa". Il pensiero non può non essere andato al suo George. L'attrice arriva al punto: "ma io ho visto i tuoi fidanzati, tu hai gli ormoni al contrario come i salmoni. Ma dove li trovi?" "Ma guarda la mia è un'età anagrafica, non corrisponde al mio spirito" Non poteva mancare, il raccontostoria trae il suo Nicola, il suo pretendente di 26 anni: "Mi ha scritto delle lettere bellissime, primaconoscenza". Le perplessità di Luciana Littizzetto non accennano a placarsi: "Ma quinditu quanta ...

Advertising

ilfoglio_it : Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e… - ourosiee : gli schiaffi che tirerei a sti due a c’è posta per te madonna - shawnssbabe : C’è posta per te manifesto del maschilismo radicato nelle fondamenta della società ancora nel 2021 #cepostaperte - ssnowdaisy : Cortesemente buttateli fuori dagli studios di c’è posta. Signora chiudi la busta. Maria BUTTALI FUORI. #Cepostaperte - Anila_Ballata : Cosa c’è in tendenza su Twitter?! Tinder , da quello che capisco, perché la gente guarda C’è posta per te! Mica Gio… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Globale di Alimenti Naturali Sapori di Mercato-il più Recente Rapporto di Ricerca Includono il Futuro di Fattori di Crescita, Previsto CAGR del, Quota di Mercato,Invetments e Sviluppi Recenti Previsioni fino al 2026 - Genovagay Genova Gay