Brasile, Lula scagionato è favorito alle presidenziali 2022. Per sfidarlo Bolsonaro si aggrapperà alla linea più reazionaria (Di sabato 13 marzo 2021) L'annullamento delle condanne a carico dell'ex presidente della Repubblica del Brasile Luiz Inacio "Lula" da Silva da parte della Corte suprema rimuovono i limiti rispetto a una candidatura del leader del Partito dei Lavoratori (Pt) alle prossime elezioni presidenziali, previste per ottobre 2022. La notizia giunta a sorpresa è destinata a stravolgere lo scenario politico brasiliano già caotico a causa della discutibile gestione della pandemia di Covid-19 e del relativo piano di immunizzazione da parte del governo di Jair Bolsonaro. Appena poche ore prima che la decisione del giudice Edson Fachin fosse divulgata, un sondaggio dall'istituto Intelligence ricerca e consulenza (ex Ibope), mostrava infatti un vantaggio di 12 punti percentuali di Lula, ancora molto amato ...

EnricoLetta : Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia - gualtierieurope : Felice che dopo anni di battaglie legali la Corte Suprema del Brasile abbia finalmente riconosciuto l’incompetenza… - peppeprovenzano : Condanne illegali. Questo l’esito del processo kafkiano a un uomo, colpito perché praticava la giustizia sociale. O… - fattoquotidiano : Brasile, Lula scagionato è favorito alle presidenziali 2022. Per sfidarlo Bolsonaro si aggrapperà alla linea più re… - CesareMenchetti : LULA È FINALMENTE LIBERO E INNOCENTE. ORA LIBERI IL BRASILE DAL SOVRANISMO CRIMINALE DI BOLSONARO. -