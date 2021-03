Battipaglia | detenzione e spaccio di stupefacenti | arrestato 39enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nel corso del pomeriggio di ieri , gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, a seguito di approfondite indagini, hanno tratto in arresto, R.V., trentanovenne, di, pregiudicato. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di venti grami di eroina, pronta per essere spacciata sul mercato locale. L’attività investigativa condotta segue quella che nei giorni scorsi ha consentito l’arresto di altri spacciatori ed è volta a contrastare dell’odioso fenomeno che spesso coinvolge anche minori. Il pusherdagli Agenti del Commissariato dicome disposto dal P.M. di turno è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare. L'articolo proviene da ...