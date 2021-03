Attivato questa mattina il nuovo semaforo 'intelligente' in via Marconi (Di sabato 13 marzo 2021) FALCONARA - E' entrato in funzione nella mattinata di oggi, sabato 13 marzo, il nuovo semaforo intelligente di Case Unrra, all'incrocio tra via Marconi e via Parini, studiato per evitare le immissioni ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 marzo 2021) FALCONARA - E' entrato in funzione nellata di oggi, sabato 13 marzo, ildi Case Unrra, all'incrocio tra viae via Parini, studiato per evitare le immissioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Attivato questa Attivato questa mattina il nuovo semaforo 'intelligente' in via Marconi FALCONARA - E' entrato in funzione nella mattinata di oggi, sabato 13 marzo, il nuovo semaforo intelligente di Case Unrra, all'incrocio tra via Marconi e via Parini, studiato per evitare le immissioni ...

Diretta/ Pordenone Pescara (risultato finale 0 - 0): successo sfiorato dagli ospiti ... numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In ... come potremmo presentare questa partita del campionato di Serie B mediante le statistiche stagionali finora ...

Attivato questa mattina il nuovo semaforo "intelligente" in via Marconi Corriere Adriatico Aversa, Santulli e D’Angelo: “Un bilancio artefatto per ridurre il disavanzo” Il motivo, di questi artifici è semplice ... dell’Ente attraverso l’inserimento e/o mancato inserimento di debiti, non riaccertando i residui attivi, svalutando i crediti secondo criteri soggettivi, ...

Libia, i mercenari e il Palazzo delle nebbie chiamato Onu Tra questi ci sono anche una quarantina di cecchini in prima linea ... e ora oggetto del controllo della missione navale europea Irini attivata da pochi giorni. Il report è la prima ampia analisi ...

