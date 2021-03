Adobe | Photoshop su Apple M1 è il 50% più veloce che su MacBook Intel 2019

(Di sabato 13 marzo 2021) Questa settimana,ha aggiornatocon il supporto ufficiale perSilicon, offrendo ai clienti il supporto nativo sugli ultimi computer Mac basati su processore M1 di. In un’intervista con Computerworld, il Product Manager diMark Dahm ha annunciato il supporto ufficialeSilicon, dicendo chefunziona il 50% piùmente su unM1 rispetto albasato sudello scorso anno. Parlando delle sfide del team durante la transizione ad M1, Dahm ha detto che le prestazioni erano la massima priorità.voleva assicurarsi di eguagliare le prestazioni disulle vecchie architetture per i clienti ...

Nei suoi test,riferisce chesu un MacBook con M1 funziona fino al 50% più velocemente rispetto aeseguito su un MacBook 2019 in configurazione simile. 'I grandiosi ...Le novità diM1 Insieme alla nuova app M1,sta rilasciando anche un aggiornamento persu iPad che racchiude due nuove funzionalità. In primis, la cronologia delle ...Questa settimana, Adobe ha aggiornato Photoshop con il supporto ufficiale per Apple Silicon, offrendo ai clienti supporto nativo sui Mac M1. In un’intervista con Computerworld, il Product Manager di P ...La compilazione di Photoshop in app Universal (per Mac con CPU Intel e Apple Silicon) è stata meno complessa di quanto Adobe avesse previsto e le migliorie subito evidenti: balzo prestazioni fino al 5 ...