Uomini e Donne | anticipazioni | la scelta di Claudio e Sabina

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nel corso della registrazione didi ieri, una coppia del Trono Over avrebbe deciso di uscire dallo show di Canale 5 insieme. A parlare delladiè stata un'anticipazione fornita da Il Vicolo delle News. Secondo il sito i due avrebbero deciso di compiere il grande passo e di scegliersi in quanto entrambi molto presi dai sentimenti veso l'altro. Si tratta di una decisione inaspettata che ha emozionato tutto lo studio. LadiRiccardo e Roberta si sono scelti qualche settimana fa e stanno ora vivendo il loro amore fuori da. Nello show di casa Mediaset però è arrivata una nuovaquesta volta del tutto inaspettata. Per ...