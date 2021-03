Sgarbi: “Toninelli? Comico come il M5S di cui fa parte”. E umilia il grillino ridendo sotto i baffi (video) (Di venerdì 12 marzo 2021) Toninelli torna nel ruolo che gli è più congeniale: quello di protagonista assoluto dello sberleffo social. Di vittima sacrificale, sistematicamente immolata sull’altare mediatico ad ogni dichiarazione discutibile, ad ogni commento irricevibile: dunque spesso e volentieri. L’ultimo a massacrarlo a dovere, ma solo in ordine di tempo, è stato Vittorio Sgarbi. Il quale ieri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha disintegrato l’ex ministro grillino, volgendo contro di lui gli stessi argomenti che l’interlocutore pentastellato ha provato a utilizzare per colpire il critico. Risultato finale: Toninelli colpito e affondato ancora una volta. Tanto per cambiare… Sgarbi umilia Toninelli col sorriso sulla bocca Ci risiamo. Ancora una volta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021)torna nel ruolo che gli è più congeniale: quello di protagonista assoluto dello sberleffo social. Di vittima sacrificale, sistematicamente immolata sull’altare mediatico ad ogni dichiarazione discutibile, ad ogni commento irricevibile: dunque spesso e volentieri. L’ultimo a massacrarlo a dovere, ma solo in ordine di tempo, è stato Vittorio. Il quale ieri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha disintegrato l’ex ministro, volgendo contro di lui gli stessi argomenti che l’interlocutore pentastellato ha provato a utilizzare per colpire il critico. Risultato finale:colpito e affondato ancora una volta. Tanto per cambiare…col sorriso sulla bocca Ci risiamo. Ancora una volta ...

Advertising

zazoomblog : Sgarbi: “Toninelli? Comico come il M5S di cui fa parte”. E umilia il grillino ridendo sotto i baffi (video) -… - SecolodItalia1 : Sgarbi: “Toninelli? Comico come il M5S di cui fa parte”. E umilia il grillino ridendo sotto i baffi (video)… - Gandalf1948 : 'Cosa so sui figli di Danilo Toninelli'. Vittorio Sgarbi, artiglieria pesantissima: la soffiata, per il grillino l'… - neothehackerV2 : RT @LeonardoRimicci: Grande @VittorioSgarbi ??????????. Io dico che #Toninelli é il peggior incapace tra gli incapaci sia come #uomo che come #p… - monica10205388 : RT @LeonardoRimicci: Grande @VittorioSgarbi ??????????. Io dico che #Toninelli é il peggior incapace tra gli incapaci sia come #uomo che come #p… -