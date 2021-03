Pordenone, un caso di positività nel gruppo squadra. Il comunicato (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo il comunicato della società friulana: “Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Lo stesso, seguito ora dall’ASL di competenza, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc“. Foto: logo Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Questo ildella società friulana: “IlCalcio comunica che nel corso degli ultimi controlli è stato riscontrato undial Covid-19 di un membro del. Lo stesso, seguito ora dall’ASL di competenza, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc“. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

