Pd | Letta scioglie la riserva “Mi candido a segretario”

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non avrei mai pensato di essere qui ad annunciare la mia candidatura alla guida al Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per i valori democratici”. Così in un video su Twitter l'ex premier Enricoha sciolto la, annunciando: “Io ci sono”.“Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui una profonda amicizia e una grande sintonia. Parlerò domenica all'assemblea – ha spiegato -. Io credo alla forza della parola e chiedo a tutti coloro che voteranno di ascoltare la mia parola e votare sulla base di quello. Io non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli, chiedo nelle prossime settimane di discutere, poi faremo ...

Advertising

TgLa7 : #Pd: Letta scioglie la riserva, 'io ci sono' - repubblica : Pd, Letta scioglie la riserva alle 12 con un tweet. Ecco il programma dell'Assemblea di domenica - eziomauro : Pd, Letta scioglie la riserva, il tweet: 'Io ci sono, chiedo voto sulla base delle mie parole'. Ecco il programma d… - MariaPiaRagosa : RT @Axen0s: ++++ FLASH ++++ Letta scioglie la riserva: sarò il nuovo prestanome di Bettini - giomo2 : RT @interrisnews: #Letta scioglie la riserva e dice Sì alla guida del #PD. Cosa cambierà? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta scioglie

Enricoaccetta di candidarsi alla guida del Pd, l'ex premier lo annuncia in un videomessaggio su Twitter, pubblicato con l'hashtag 'Iocisono'. Nel breve filmato,spiega: 'Oggi sono qui. Francamente lunedì scorso non avrei mai immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd. Quel partito che ho contribuito a fondare ...Enricola riserva e si candida alla guida del PD " Non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito Democratico " con queste parole ...“Enrico Letta è la persona giusta e corretta per aiutare il Pd a continuare a ricollocarsi come protagonista indiscusso della democrazia in Italia. Sono le due parole con le quali su Twitter Dario Fra ...Enrico Letta cita Liiana Segre, «non siate indifferenti”. In tre sole parole, prepara il suo ritorno al Nazareno. Lo fa via twitter dicendo «Si»: «Io ci sono». Pronto, insomma a guidare il ...