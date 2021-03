Pd | Letta | ' prima dibattito nei Circoli e poi le idee per il partito e per il Paese'

Advertising

welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - Claudio26520120 : RT @ErnestoPascucci: @graziano_delrio @EnricoLetta @pdnetwork Bhe dai che di popolare con Enrico Letta non avete niente, semmai sempre più… - marcodiblasio : RT @welikeduel: 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a tante pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta prima

Alle 11,45 in Assemblea,dirò cosa voglio proporre' ha detto Enricoa Propaganda ...Ma la politica è fatta dalla gente, quindi per due settimane ci sarà il dibattito nei circoli per lanciare le idee con persone nuove e con dirigenti' ha detto Enricoa Propaganda ...Roma - Tre giorni rossi per le festività pasquali. Il decreto legge anti-Covid sarà varato in Consiglio dei ministri e resterà in vigore da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Dunque quella del 2021 sar ...Così, con un videomessaggio su Twitter, Enrico Letta, scioglie la riserva ... ha detto parole molto giuste, è un primo passo che va nella direzione giusta: quella di partire dalle idee e dai contenuti ...