**Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico ha sempre saputo trovare in sé stesso le energie migliori per ritrovarsi e rilanciarsi, anche nei passaggi più difficili. Siamo convinti che saprà farlo anche nella fase molto complicata aperta dalle dimissioni di Nicola Zingaretti, con uno sforzo unitario e intorno alla figura di Enrico Letta”. E' quanto emerge dalla riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Base riformista, l'area dem guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Con i loro interventi e l'introduzione del coordinatore nazionale Alessandro Alfieri si è aperta la discussione in vista dell'Assemblea Nazionale Pd di domenica prossima. “Apprezziamo e sosteniamo la disponibilità di Enrico Letta ad assumere il ruolo di segretario nazionale del Pd, anche per il coraggio personale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico ha sempre saputo trovare in sé stesso le energie migliori per ritrovarsi e rilanciarsi, anche nei passaggi più difficili. Siamo convinti che saprà farlo anche nella fase molto complicata aperta dalle dimissioni di Nicola Zingaretti, con uno sforzo unitario e intorno alla figura di Enrico”. E' quanto emerge dalla riunione dei parlamentari e dei dirigenti di, l'area dem guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Con i loro interventi e l'introduzione del coordinatore nazionale Alessandro Alfieri si è aperta la discussione in vista dell'Assemblea Nazionale Pd di domenica prossima. “Apprezziamo e sosteniamo la disponibilità di Enricoad assumere il ruolo di segretario nazionale del Pd, anche per il coraggio personale di ...

