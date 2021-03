Pasqua in zona rossa per tutta Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) ad eccezione delle regioni che avranno i dati per diventare o restare zona bianca. Lo stabilisce la bozza del nuovo Dpcm in vigore dal 15 marzo che inasprisce le misure di contenimento del Covid. Secondo quando deciso dal 15 marzo al 2 aprile sarà in vigore la classica divisione per colori delle singole regioni a seconda dell’andamento dei contagi. Mentre i giorni 3,4 e 5 aprile, quindi anche Pasqua e Pasquetta, sarà dichiarata la zona rosse sull’intero territorio nazionale. Come già per le vacanze di Natale anche a Pasqua nei giorni in cui si è zona rossa bar e ristoranti saranno chiusi e anche i negozi e non si potrà uscire dal proprio comune di residenza. E’ consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 12 marzo 2021) ad eccezione delle regioni che avranno i dati per diventare o restarebianca. Lo stabilisce la bozza del nuovo Dpcm in vigore dal 15 marzo che inasprisce le misure di contenimento del Covid. Secondo quando deciso dal 15 marzo al 2 aprile sarà in vigore la classica divisione per colori delle singole regioni a seconda dell’andamento dei contagi. Mentre i giorni 3,4 e 5 aprile, quindi anchee Pasquetta, sarà dichiarata larosse sull’intero territorio nazionale. Come già per le vacanze di Natale anche anei giorni in cui si èbar e ristoranti saranno chiusi e anche i negozi e non si potrà uscire dal proprio comune di residenza. E’ consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con ...

