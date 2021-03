Pasqua, 3 giorni di lockdown nazionale. Regioni tutte arancioni e rosse. La decisione estrema del governo (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è attesa per la nuova stretta anti-Covid. Il consiglio dei ministri è stato convocato per le 11.30: all’ordine del giorno un decreto legge su ‘misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19’. Nuove regole, divieti e misure sono in arrivo quindi per un’Italia in zona rossa a Pasqua per contrastare la corsa del virus. Da lunedì potrebbero essere molte di più le Regioni di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi. “Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo”, avrebbe detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è attesa per la nuova stretta anti-Covid. Il consiglio dei ministri è stato convocato per le 11.30: all’ordine del giorno un decreto legge su ‘misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19’. Nuove regole, divieti e misure sono in arrivo quindi per un’Italia in zona rossa aper contrastare la corsa del virus. Da lunedì potrebbero essere molte di più ledi fatto in, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi. “Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo”, avrebbe detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ...

