Partenariato linguistico tra nuovo Bianchi e Istituto francese

(Di venerdì 12 marzo 2021) Al via ile culturale tra l’e l’di Napoli: si rafforza l’offerta della scuola primaria e dell’infanzia paritaria Al via ile culturale tra l’Il(www.il.it ) e l’di Napoli. E’ stata firmata nei giorni scorsi la Convenzione dal Console di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partenariato linguistico

Il Mattino

... una riflessione sui pregiudizi, tematica affrontata neleuropeo Erasmus plus con la ... nonché divertente, da vari punti di vista; sicuramente l'aspettoè stato importante ...Al via ile culturale tra l'Istituto Il Nuovo Bianchi ( www.ilnuovobianchi.it ) e l'Istituto Francese di Napoli. E' stata firmata oggi la Convenzione dal Console di Francia a Napoli ...Ventiquattro Università italiane, tra le quali l’Università per Stranieri di Siena, daranno la possibilità a 43 rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia. Il progetto, University C ...24 università italiane daranno la possibilità a 43 rifugiati dall’Etiopia di proseguire il loro percorso accademico Il progetto, University Corridors for Refugees (UNI-CO-RE), ...