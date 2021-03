Omicidio Fabbri, parla la figlia di Ilenia: “Mio padre non voleva” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora nessuna certezza sull’Omicidio Fabbri ma, Arianna Nanni figlia di Ilenia, ha deciso di parlare e continua a difendere il padre Le indagini sull’Omicidio Fabbri sono ancora in corso e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora nessuna certezza sull’ma, Arianna Nannidi, ha deciso dire e continua a difendere ilLe indagini sull’sono ancora in corso e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

