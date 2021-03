Myanmar | altri 12 morti e aumentata la repressione Londra ai britannici | ' Rientrate in Patria'

Advertising

FrencyCecca : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Altri 12 manifestanti uccisi dai militari golpisti, oltre 70 da… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Altri 12 manifestanti uccisi dai militari golpisti, olt… - lucabattanta : RT @Affaritaliani: Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri - Affaritaliani : Myanmar, altri dodici morti. Ma continuano gli scontri - fabio_polese : #Myanmar, altri 12 morti. Il parroco-eroe in piazza: 'Ora il #mondo ci aiuti' -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar altri

In totale sono 70 le vittime della rivolta contro il golpe militare scattato il primo febbraio scorso. Oltre 2mila gli arresti per le proteste incrementate dopo l'arresto della leader Aun san Suu Kyi ...... 'le forze di sicurezza della giunta commettono assassinii, imprigionamenti, persecuzione e... Citando fonti affidabili, egli dice che 'finora le forze di sicurezza delhanno assassinato ...Alla Commissione Onu per i diritti umani, Thomas Andrew chiede sanzioni internazionali verso la giunta e la compagnia petrolifera di proprietà dello Stato, ma in realtà in mano ai milita ...Continuano le proteste anti golpe in Myanmar. Il bilancio della repressione di ieri conta 12 vittime. Nuovi scontri non solo a Yangon, ma anche in altre città ...