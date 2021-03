Lockdown nazionale, Meloni furiosa: «Draghi segue la strategia fallimentare di Conte» (Di venerdì 12 marzo 2021) «Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall’inizio dell’emergenza Covid». Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook attacca il governo dopo le ultime misure del governo. Meloni: «Gli italiani sono esausti di sacrifici» Misure dure che mettono in ginocchio l’Italia. «Il governo – scrive ancora la leader di Fratelli d’Italia – continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare il trasporto pubblico. Impedisce ai bambini e ai ragazzi di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili. Non investe come dovrebbe sull’assistenza domiciliare e le terapie nella fase precoce per abbassare la pressione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) «Daci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con laadottata dall’inizio dell’emergenza Covid». Giorgiasulla sua pagina Facebook attacca il governo dopo le ultime misure del governo.: «Gli italiani sono esausti di sacrifici» Misure dure che mettono in ginocchio l’Italia. «Il governo – scrive ancora la leader di Fratelli d’Italia – continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare il trasporto pubblico. Impedisce ai bambini e ai ragazzi di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili. Non investe come dovrebbe sull’assistenza domiciliare e le terapie nella fase precoce per abbassare la pressione ...

