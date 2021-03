LIVE MotoGP | Test Qatar day-5 in DIRETTA | Petrucci sempre al comando | poca attività per la sabbia in pista

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 9 D.1:58.157 2 6 S. BRADL +1.275 3 30 T. NAKAGAMI +1.657 4 33 B. BINDER +2.984 5 44 P. ESPARGARO +3.146 18.40: Sono tutti crono che non vengono considerati anche perché Maverick è andato in più di una circostanza ben oltre i limiti della… 18.37: 2’53?953 per Vinales, che procede a velocità assai ridotta con la Yamaha. 18.34: Vinales fa un giro molto lento di 3’04?058, aimonianza dei grossi problemi in. 18.31: Maverick Vinales prova a saggiare lacon la sua M1 Yamaha ufficiale. 18.28: Quando mancano 32? al termine di questi, vedremo se i top rider decideranno di entrare in ...

SkySportMotoGP : Test Losail, vento e sabbia. @JoanMirOfficial: 'Oggi facciamo motocross' ?? @antonioboselli Gli aggiornamenti LIVE:… - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - Tutto sui test e la verità su Marquez: VIDEO - Il Bar Sport di stasera sarà dedica… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Test Losail, vento e sabbia. @JoanMirOfficial: 'Oggi facciamo motocross' ?? @antonioboselli Gli aggiornamenti LIVE: http… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Losail Day5 LIVE: pista pulita dalla sabbia. Si attendono i piloti - #DIRETTA #MotoGP #Losail… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-5 in DIRETTA: Pol Espargaró davanti a Petrucci. Bandiera rossa per pulire la pista dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

..." ma alle ore 23.00 " una puntata speciale della trasmissione PaddockShow per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail. VENTO FORTE Superate le prime due ore di test per laa ...15.15 - Giocano di rimbalzo sui social gli account di Formula 1 e. 15.02 - Incredibile la quantità di sporco alzata in rettilineo da Petrucci nei pochi giri in pista. 15.00 - Vento e polvere ...della 6^ giornata di Test MotoGP in Qatar. Ricordiamo che oggi è l’ultima giornata di test MotoGP. Chi invece sorprende negativamente è il marchio KTM, ancora nessun pilota nella top-10 fino ad oggi I ...iornata ventosa a Losail per la MotoGP, una condizione che sta affrontando anche la F1 nella vicina Manama (Bahrain). Iniziano le ultime sette ore di test ufficiali per i protagonisti della MotoGP! Ve ...