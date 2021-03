LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: scende in pista Bottas! Ricciardo in vetta davanti a Gasly e Verstappen, Leclerc 5° (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 11.39 Dopo i problemi tecnici alla propria vettura, torna finalmente in azione Mick Schumacher. Nel frattempo Charles Leclerc è nuovamente in pista, ancora con gomme medie. Suiting The gearbox change is complete and @SchumacherMick will be returning to track soon. #HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/ALdCbnqtWr — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 12, 2021 11.36 Il finlandese procede senza spingere, concentrandosi maggiormente sul lavoro aerodinamico. Si studiano i flussi al retrotreno della W12. 11.33 Valtteri Bottas si lancia per il primo giro veloce senza forzare troppo. Conclude in 1:36.850 ed è nono ad oltre 4 secondi dalla vetta. 11.30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 11.39 Dopo i problemi tecnici alla propria vettura, torna finalmente in azione Mick Schumacher. Nel frattempo Charlesè nuovamente in, ancora con gomme medie. Suiting The gearbox change is complete and @SchumacherMick will be returning to track soon. #HaasF1 #F1ing pic.twitter.com/ALdCbnqtWr — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 12, 2021 11.36 Il finlandese procede senza spingere, concentrandosi maggiormente sul lavoro aerodinamico. Si studiano i flussi al retrotreno della W12. 11.33 Valtteri Bottas si lancia per il primo giro veloce senza forzare troppo. Conclude in 1:36.850 ed è nono ad oltre 4 secondi dalla. 11.30 ...

