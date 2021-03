Letta in campo: rilanciamo insieme il Pd. Domenica sarà incoronato in Consiglio Nazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Una decisione, ha spiegato, presa a fronte di una crisi profonda del partito che lo ha portato ad agire per amore della politica e passione per i valori ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 marzo 2021) Una decisione, ha spiegato, presa a fronte di una crisi profonda del partito che lo ha portato ad agire per amore della politica e passione per i valori ...

Advertising

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - andrearossi76 : Soddisfazione per la scelta di #Letta che si prende cura del #PD in uno dei momenti più delicati della sua vita pol… - MarkSilver1965 : RT @lauraboldrini: Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare il #PD… - AntonelloAnto67 : RT @lauraboldrini: Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare il #PD… - arabolik : RT @radiopopmilano: ?? Abolita la zona gialla fino a Pasqua. Le nuove misure decise dal governo ?? Letta è pronto a guidare un PD diviso in t… -