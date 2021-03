Lazio | solito miracolo Caicedo e Crotone ko | 3-2

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) – Ma per fortuna che c’è, canterebbe Gaber. Laha faticato tanto, troppo, contro unche ha mostrato di meritare qualcosa più dell’ultimo posto in classifica. La squadra regge e Simy meriterebbe di giocare in un grande club, Milan, Inter, Juve. I romani da qualche tempo faticano, faticano troppo contro qualsiasi avversaria, sia pure il fanalino di coda del campionato. Giocano, giocano anche bene, salvo improvvisi attacchi di malattia del sonno complicati da riprovevoli distrazioni e sottovalutazioni degli avversari. La difesa, pur con il ritorno di Radu, non è sempre in allerta, il centrocampo punta, molto bene, a organizzare il gioco d’attacco, ma dimentica spesso di dare una mano, pardon: un piede, in difesa. E l’attacco fa quel che può, con Immobile e Correa sempre scortati da troppi decisi avversari, un muro ...