Lazio in zona rossa, da lunedì rischio lockdown: chiusura totale e scuola in Dad (Di venerdì 12 marzo 2021) Un confine sottilissimo, quello che oggi nel Lazio separa la zona arancione da quella rossa. Da lunedì infatti la Regione, oggi gialla, potrebbe fare un balzo in avanti, nell'emergenza, se non ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Un confine sottilissimo, quello che oggi nelsepara laarancione da quella. Dainfatti la Regione, oggi gialla, potrebbe fare un balzo in avanti, nell'emergenza, se non ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Lazio: Rt 1.3, possibile zona rossa. D'Amato, incidenza e tassi occupazione posti letto entro soglia - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore… - Agenzia_Ansa : 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza… - MILEYSPOW : Il Lazio da zona gialla direttamente a zona rossa in un attimo proprio non ci sto capendo niente di come funzionano… - gaz_roberto : RT @RaiNews: Prima la riunione con gli enti locali, poi alle 11,30 il Consiglio dei ministri per il varo del nuovo decreto anti-Covid. L'ip… -