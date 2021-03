Lazio, il M5s entra nella giunta Zingaretti. Crimi: “C’è l’ok di Grillo” (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Vito Crimi annuncia su Facebook l’ingresso del Movimento 5 Stelle nella giunta di centrosinistra rdel Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Un ingresso che ha il benestare del “Garante” del Movimento, Beppe Grillo, che “non appena sarà possibile” verrà sottoposto al voto degli iscritti e con un impegno che “si concentrerà principalmente sulla transizione ecologica”, di cui Roberta Lombardi, capogruppo grillino alla Pisana, sarà assessora. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Vito Crimi annuncia su Facebook l’ingresso del Movimento 5 Stelle nella giunta di centrosinistra rdel Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Un ingresso che ha il benestare del “Garante” del Movimento, Beppe Grillo, che “non appena sarà possibile” verrà sottoposto al voto degli iscritti e con un impegno che “si concentrerà principalmente sulla transizione ecologica”, di cui Roberta Lombardi, capogruppo grillino alla Pisana, sarà assessora.

fattoquotidiano : Vito Crimi: “Da Beppe Grillo parere favorevole a entrata del M5s nella giunta del Lazio, appena possibile voto onli… - fanpage : Con Roberta Lombardi alla Transizione Ecologica, il M5S entra ufficialmente nella giunta di Nicola #Zingaretti - renton1972 : RT @GuidoCrosetto: In politica, come nella vita, contano più i fatti delle parole. La parole sono state “evviva Enrico!”. Il fatto, rilevan… - DarioPanzac89 : RT @AvantiRenzi: Domani il M5S entra in giunta nel Lazio con Zingaretti. La fine di un’era. La fine del Pd. #UnAltraStrada - boettoisabella1 : RT @GuidoCrosetto: In politica, come nella vita, contano più i fatti delle parole. La parole sono state “evviva Enrico!”. Il fatto, rilevan… -