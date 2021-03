Juve, Alex Sandro: 'Ronaldo deluso come tutti. Ora scudetto' (Di venerdì 12 marzo 2021) L'imperativo in casa Juve è rialzarsi dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. I bianconeri hanno già messo in bacheca la Supercoppa italiana battendo il Napoli ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) L'imperativo in casaè rialzarsi dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. I bianconeri hanno già messo in bacheca la Supercoppa italiana battendo il Napoli ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, turno di riposo per Cuadrado e Alex Sandro? C'è pronto Bernardeschi: Juve, turno di riposo per Cuadrado e Ale… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juve, turno di riposo per #Cuadrado e #AlexSandro? C'è pronto #Bernardeschi - Gazzetta_it : #Juve, turno di riposo per #Cuadrado e #AlexSandro? C'è pronto #Bernardeschi - infoitsport : Calciomercato Juve: scelto l'erede di Alex Sandro - gilnar76 : Alex Sandro: «Così Ronaldo ha re ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -