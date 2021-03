Hyundai Staria MPV | il sostituto del minivan Starex

(Di venerdì 12 marzo 2021)MPV sarà il degnodel. Ciò a dimostrare che nel mercato, non c’è spazio solo per i Suv ed i Crossover.

... vedere presentato un nuovo minivan " per quanto non sia una tipologia di auto particolarmente entusiasmante " è una sorpresa: si chiama, ed è la più recente novità del colosso sud - ...Le monovolumi sono uscite dal listino di numerosi costruttori, a favore soprattutto dei SUV, ma c'è chi va controcorrente. Infatti, sono stati rilasciati i primi teaser della, la nuova MPV del marchio coreano, la cui presentazione appare piuttosto imminente. Non è ancora noto se sarà lanciata anche in Europa ed in Italia. Caratteristiche ed interni ...Hyundai Staria MPV: il nuovissimo minivan sostituto dello Starex. Nonostante il continuo assalto di Suv e Crossover. I minivan resistono bene ...Hyundai Staria è il nuovo minivan coreano dalle linee futuristiche: secondo la compagnia ricorda un'astronave, ma il comfort a bordo è di altissimo livello.