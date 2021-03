Hugh Grant: "I tabloid UK hanno controllato la mia linea telefonica per anni" (Di venerdì 12 marzo 2021) Hugh Grant ha rivelato di aver scoperto di esser estato spiato per anni da investigatori privati pagati dai tabloid inglesi che ora stanno vuotando il sacco. Hugh Grant ha denunciato le ingerenze nel suo privato da parte dei tabloid britannici che, per anni dopo il successo ottenuto con Quattro matrimoni e un funerale, hanno tenuto sotto controllo la sua linea telefonica privata. L'attore ha svelato i dettagli inquietanti dell'invasione della sua privacy nel corso del podcast di Marc Maron WTF, rivelando di aver appreso i dettagli di questa brutta faccenda solo di recente. La fama di Hugh Grant è esplosa nel 1994 con la commedia Quattro matrimoni e un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)ha rivelato di aver scoperto di esser estato spiato perda investigatori privati pagati daiinglesi che ora stanno vuotando il sacco.ha denunciato le ingerenze nel suo privato da parte deibritci che, perdopo il successo ottenuto con Quattro matrimoni e un funerale,tenuto sotto controllo la suaprivata. L'attore ha svelato i dettagli inquietanti dell'invasione della sua privacy nel corso del podcast di Marc Maron WTF, rivelando di aver appreso i dettagli di questa brutta faccenda solo di recente. La fama diè esplosa nel 1994 con la commedia Quattro matrimoni e un ...

