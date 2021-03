GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli confessa quello che Elisabetta Gregoraci gli ha scritto su Giulia (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo l’uscita dal GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha più volte specificato che ‘l’amicizia speciale’ con Elisabetta Gregoraci non era a senso unico. Infatti, il bel calabrese ha dichiarato a Live Non è la d’Urso che in qualche modo la conduttrice era interessata a lui e l’ha ribadito anche a Casa Chi. Il gieffino però questa volta ha sottolineato di non essere mai stato innamorato di lei. Le parole di Pierpaolo Pretelli “Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci – avrebbe dichiarato Pierpaolo Pretelli, per poi evidenziare quanto segue – Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo l’uscita dal GF Vip,ha più volte specificato che ‘l’amicizia speciale’ connon era a senso unico. Infatti, il bel calabrese ha dichiarato a Live Non è la d’Urso che in qualche modo la conduttrice era interessata a lui e l’ha ribadito anche a Casa Chi. Il gieffino però questa volta ha sottolineato di non essere mai stato innamorato di lei. Le parole di“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di– avrebbe dichiarato, per poi evidenziare quanto segue – Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei ...

