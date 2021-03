Galliani e Marotta ricoverati in ospedale (ma le condizioni sono in miglioramento) (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta e quello del Monza, Adriano Galliani, sono ricoverati in ospedale, a Milano, per Covid. Marotta è all’Humanitas, Galliani al San Raffaele. Entrambi sono da giorni positivi al Covid. Le condizioni di entrambi sembrano in miglioramento. Il Giornale scrive che il contagio di entrambi i dirigenti è da riferire ai giorni dell’assemblea della Figc a Roma. “Il contagio sembra possa essere avvenuto nei giorni dell’assemblea della Figc a Roma. Galliani infatti aveva accusato i primi sintomi, negli ultimi giorni di febbraio, la situazione non è migliorata e i medici hanno ritenuto opportuno il ricovero nel reparto Covid del San Raffaele di Milano. Negli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppee quello del Monza, Adrianoin, a Milano, per Covid.è all’Humanitas,al San Raffaele. Entrambida giorni positivi al Covid. Ledi entrambi sembrano in. Il Giornale scrive che il contagio di entrambi i dirigenti è da riferire ai giorni dell’assemblea della Figc a Roma. “Il contagio sembra possa essere avvenuto nei giorni dell’assemblea della Figc a Roma.infatti aveva accusato i primi sintomi, negli ultimi giorni di febbraio, la situazione non è migliorata e i medici hanno ritenuto opportuno il ricovero nel reparto Covid del San Raffaele di Milano. Negli ...

Advertising

Corriere : Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - rtl1025 : ?? L'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe Marotta e l'omologo del #Monza Adriano #Galliani sono entrambi ric… - repubblica : Galliani e Marotta ricoverati per Covid - Bianca34874951 : RT @dorinileonardo: in bocca al lupo a Galliani e Marotta, ricoverati per Covid - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Galliani e Marotta ricoverati in ospedale (ma le condizioni sono in miglioramento) Entrambi positivi al Covid. Marotta è all… -